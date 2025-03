C'est confirmé, un joueur s'offre un contrat au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la démonstration d'Alisson au Parc des Princes, c'est Gianluigi Donnarumma qui a permis au PSG de s'imposer à Anfield pour envoyer son club en quart de finale de la Ligue des champions. L'Italien a ainsi fait taire les critiques après le but encaissé au match aller, et alors que son contrat court jusqu'en 2026, Jérôme Alonzo pense qu'il a gagné sa prolongation avec sa prestation à Liverpool.

Donarrumma impressionnant contre Liverpool

« Pour moi, il a ni plus ni moins joué son avenir au PSG lors de cette victoire à Liverpool. Car si cela ne passait pas, c’était cuit pour lui. Car depuis trois ans, ce gardien n’avait gagné aucun match en Ligue des champions à lui tout seul en match à élimination directe », explique l'ancien gardien du PSG sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.

«Il a gagné sa prolongation»

« Il le savait et il a forcé sa nature. Là, j’ai vu un Donnarumma au pied du mur, presque à se dire que c’était sa dernière chance. Et il a fait tout ce qu’il n'aimait pas faire, il est allé au carton. C’était le match le plus important pour lui au PSG, il a gagné sa prolongation », ajoute Jérôme Alonzo.