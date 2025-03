Mercato - OM : Un joueur éjecté, il règle ses comptes

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi a été contraint de quitter l’OM cet hiver. S’il est aujourd’hui heureux d’être à l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 22 ans a tout de même avoué avoir été déçu que le club le fasse partir aussi rapidement et estime qu’il n’a pas eu sa chance à Marseille.

« Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait pas de moi. » Presque deux mois après son transfert à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi est revenu sur son départ de l’OM dans un entretien accordé à L'Équipe. Recruté six mois plus tôt en provenance de RC Lens, l’attaquant âgé de 22 ans ne voulait pas quitter Marseille et a été déçu qu’on se débarrasse de lui aussi rapidement, après seulement 14 matchs pour 3 buts.

« J'ai été un peu déçu »

« Je vais vous le dire franchement, j'ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c'était de venir à Francfort », a confié Elye Wahi.

« Ils ne m'ont pas laissé ma chance »

« L’OM n’a pas été assez patient avec moi ? C'est la vie des grands clubs. Il faut montrer tout de suite. Malheureusement, ils ne m'ont pas laissé ma chance, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je veux prendre le temps qu'il faut pour évoluer petit à petit », a ajouté Elye Wahi. À l’OM, il estime tout de même avoir « appris. J'ai toujours appris partout où je suis passé. Il n'y a pas eu que du négatif, il y a aussi eu des bonnes choses. Marseille, ça a été court, mais ça me servira pour la suite de ma carrière. J'ai déjà tourné la page, je suis focalisé à fond sur Francfort. »