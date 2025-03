Pogba à l’OM : La réponse fracassante à l’Arabie Saoudite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Autorisé à rejouer en compétition, Paul Pogba est aujourd’hui libre et à la recherche d’un nouveau club. Malgré sa longue absence, le Français aurait toujours la cote sur le marché. Alors que son nom a circulé à l’OM dernièrement, Pogba intéresserait du monde à travers le globe. L’Arabie Saoudite serait à l’affût et une réponse aurait déjà été lâchée.

Ce 11 mars était un grand jour pour Paul Pogba. En effet, cette date a marqué la fin de sa suspension pour dopage. Désormais, l’international français peut donc rejouer, mais la question est de savoir avec quel club. Depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, Pogba est à la recherche d’une nouvelle équipe. Alors qu’on a beaucoup parlé de lui à l’OM, d’autres challenges s’offriraient à lui.

Pogba recale l’Arabie Saoudite

Où s’écrira l’avenir de Paul Pogba ? Selon les informations de ESPN, le Français aurait d’ores et déjà reçu plusieurs offres. Celles-ci provenaient alors de l’Arabie Saoudite et du Brésil. Mais voilà qu’on ne verra pas Pogba dans ces championnats. En effet, le champion du monde 2018 a décliné ces propositions.

Priorité à l’Europe

Et Paul Pogba avait ses raisons de dire non à l’Arabie Saoudite et au Brésil. En effet, comme expliqué par ESPN, l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus viserait une nouvelle aventure dans un club d’un grand championnat européen. A voir maintenant si Pogba trouvera chaussure à son pied et si son souhait se réalisera.