PSG - Dembélé : Le transfert réclamé par Daniel Riolo !

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Anfield pour affronter Liverpool. Un huitième de finale retour de Ligue des Champions représenté notamment par l’opposition entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Et alors que les deux sont en grande forme, il a été demandé à Daniel Riolo de trancher entre le Français et l’Egyptien. Et s’il devait en recruter un, une préférence se dégage…

A 27 ans, Ousmane Dembélé est dans la meilleure forme de sa carrière. Auteur d’une saison XXL avec le PSG, l’international français sera ce mardi soir, à Anfield, l’arme numéro 1 des Parisiens pour renverser Liverpool. Mais attention, les Reds ne sont pas en reste, eux aussi peuvent compter sur un attaquant qui marche sur l’eau cette saison : Mohamed Salah. Le duel entre le Français et l’Egyptien promet donc de faire des étincelles. Et voilà qu’avec cette rencontre entre le PSG et Liverpool, Daniel Riolo a été interrogé sur sa préférence entre Dembélé et Salah.

« Depuis deux mois, Dembélé est quand même en train de devenir plutôt attractif, séduisant »

Présent sur le plateau d’Estelle Midi sur RMC, Daniel Riolo a donc tranché entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Alors, l’attaquant du PSG ou celui de Liverpool ? « Je préfère Dembélé ou Salah ? Un jour comme aujourd’hui, je préfère que Dembélé brille ce soir plutôt que Salah. Sur la carrière, je préfère Salah, mais depuis deux mois, Dembélé est quand même en train de devenir plutôt attractif, séduisant. Mais sur l’ensemble de leur oeuvre, je trouve Salah plus épatant », a d’abord répondu le journaliste.

Recruter Dembélé plutôt que Salah !

Et s’il devait en recruter un seul entre Ousmane Dembélé et Mohamed Salah, Daniel Riolo sait sur qui il irait. « Si je suis directeur de club, on me propose les deux pour deux ans, je prends Salah ou Dembélé ? Salah a 33 ans, il a tout gagné. Je continue avec Dembélé en lui disant : « Tu restes en forme comme ça, tu ne redeviens pas le Dembélé d’il y a 3 mois » ». Je lui dit que c’est le nouveau Dembélé que je veux », a-t-il alors fait savoir.