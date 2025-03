Transfert d’une star : Les supporters refusent son départ au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain mise sur des jeunes talents ces derniers temps. En attestent les recrutements de Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Et il se pourrait bien qu’un talent français un peu plus confirmé dépose ses valises dans la capitale en la personne d’Ibrahima Konaté (25 ans). Les supporters de Liverpool s’y opposeraient…

Depuis décembre 2023, il est question de la prolongation du contrat d’Ibrahima Konaté courant jusqu’en juin 2026 à Liverpool. C’est en effet la tendance que le10sport.com vous dessinait en expliquant un début de négociations entre les parties concernées. Pour Téléfoot, l’international français a récemment confirmé une offre contractuelle émise par les Reds, laissée sans réponse positive au vu de ses propos tenus.

«Konaté est un taulier. Les supporters l’aiment beaucoup»

A un peu plus d’un an de l’expiration de son engagement contractuel envers Liverpool, il est grandement question d’un éventuel transfert du côté du Paris Saint-Germain, le club dont il est supporter depuis sa plus tendre enfance passée dans la capitale. Toutefois, son les supporters des Reds sont épris d’Ibrahima Konaté et refuseraient de le voir filer du côté du PSG. « Konaté est un taulier. Les supporters l’aiment beaucoup. Tout le monde aime son style, son commandement, son agressivité, il est devenu plus un leader cette année, plus public ». a assuré Neal Atkinson, présentateur du podcast The Anfield Wrap.

«Les fans espèrent qu’il sera le cadre de la défense pour les cinq prochaines années»

Le discours de Neal Atkinson a été repris par RMC Sport ces dernières heures. Les supporters de Liverpool espéreraient que les dirigeants du club de la Mersey trouvent un terrain d’entente avec le clan Konaté pour rallonger son aventure entamée en 2022. « Il fait plus d’interviews d’après match, fait des gestes à la foule, on dirait qu’il aime vraiment ça et les fans l’aiment aussi. On espère qu’il sera le futur du club. Les fans espèrent qu’il sera le cadre de la défense pour les cinq prochaines années ». Le PSG sait donc à quoi s’en tenir concernant le dossier Ibrahima Konaté.