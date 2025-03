OM : Transfert historique, la mèche est déjà vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le navire marseillais pourrait perdre son capitaine. Leonardo Balerdi ferait l'objet d'un intérêt de la part de l'AS Roma, prête à débourser 20M€ dans ce dossier l'été prochain. En privé, le joueur n'a pas encore fait connaitre ses intentions de départ, mais une récente interview donne une idée de la tendance.

Il y a quelques semaines, Roberto de Zerbi affichait un souhait clair : « J’espère que les grandes équipes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe ». C’est raté. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’AS Roma a activé la piste menant au capitaine marseillais. Lié à l’OM jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi restera, pour l’heure, silencieux sur son avenir. Pour essayer de définir la tendance dans ce dossier, il faut se référer à l’entretien du joueur à BFM Marseille.

Balerdi a annoncé la couleur

Le 5 mars dernier, Balerdi avait laissé entendre qu’il ne comptait pas raccrocher ses crampons à l’OM. « J’essaie de trouver la motivation. A certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM » avait-il confié.

Une condition est posée

Mais l’OM peut se rassurer en se disant que Balerdi se projette sur la saison prochaine. « Quand le coach est arrivé, il a mis des objectifs très clairs mais aussi de l’exigence. Quand il met cette exigence, ce n’est pas pour finir deuxième, il le dit souvent. On cherche toujours plus haut. Maintenant, il y a un écart avec Paris mais on veut finir le plus haut possible. Sur les dix derniers matchs, on veut tous les gagner. L’année prochaine, ce sera notre mentalité de vouloir gagner le titre » avait-il lâché. En réalité, cela dépendra beaucoup de l’avenir européen du club marseillais. Une qualification en Ligue des champions serait un bon signal envoyé dans ce dossier.