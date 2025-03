OM : Transfert à 45M€, la grande décision de Roberto De Zerbi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à l'OM depuis 2021, Leonardo Balerdi susciterait les convoitises en vue du prochain mercato estival. Le club a déjà fait savoir qu'il en attendra au moins 45M€ pour le laisser partir mais ce n'est pas vraiment le point de vue de Roberto De Zerbi. L'Argentin reste une valeur sûre de la défense centrale et son départ n'est pas encore envisagé par l'entraîneur italien.

Sous contrat à l'OM jusqu'en 2028, Leonardo Balerdi serait dans le viseur de l'AS Rome pour le prochain mercato estival. Mais le défenseur argentin de 26 ans est l'un des joueurs les plus utilisés par Roberto De Zerbi à chaque match et l'entraîneur italien n'envisage pas de se séparer du joueur pour le moment.

L'OM attend une grosse offre

Solide élément du collectif marseillais et capitaine de l'équipe, Leonardo Balerdi s'est bien intégré à l'OM depuis ses débuts. L'Argentin est une valeur sûre aux yeux de Roberto De Zerbi et s'il fait partie des joueurs pouvant être visés par les offres cet été, le club a fait savoir qu'il faudra lâcher bien plus de 20M€, sa valeur marchande actuelle, pour se laisser convaincre. Si une grosse offre tombe, il faudra alors réfléchir.

De Zerbi fait confiance à Balerdi

Evidemment attaché à Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi compte néanmoins sur le défenseur central d'après les révélations de La Minute OM en réponse à l'information de RMC, sur le montant de 45M€ évoqué pour convaincre éventuellement l'OM de lâcher l'Argentin.