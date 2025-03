Bellingham - PSG : Il annonce une folie sur le mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Lors de son arrivée à Paris, l'international slovaque aurait paraphé un bail d'environ 13,2M€ annuels. Alors que Jude Bellingham percevrait le même salaire au Real Madrid, Yvan Le Mée a halluciné.

Après six saisons de bons et loyaux services à l'Inter, Milan Skriniar a claqué la porte du Giuseppe Meazza. En fin de contrat le 30 juin 2023, le défenseur central de 30 ans s'est envolé vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG.

Skriniar : Un contrat de 13,2M€ au PSG

D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées il y a tout juste un an, Milan Skriniar a paraphé un bail d'environ 13,2M€ bruts annuels au PSG. Actuellement prêté à Fenerbahçe, l'international slovaque percevait donc le même salaire que Jude Bellingham (Real Madrid) lorsqu'il évoluait à Paris la saison dernière.

«Il avait le même salaire que Jude Bellingham»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Yvan Le Mée s'est totalement lâché. « C’est bien aussi pour comparer avec le football européen. Tu vois quand Skriniar est arrivé libre, avec forcément un salaire important, quand on avait comparé son salaire, ça me faisait mourir de rire, enfin non pas vraiment, mais il avait le même salaire que Jude Bellingham. C’est Skriniar. C’est là que tu te rends compte des salaires donnés, enfin négociés, par le PSG, et tu te dis waouh », a halluciné l'agent de joueurs.