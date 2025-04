Clash avec Patrice Evra : La bagarre annoncée sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Consultant pour différents médias dont RMC depuis sa fin de carrière, Patrice Evra a ravivé un clash raciste vieux de 13 ans avec Luis Suarez. En annonçant son premier match de MMA au PFL Paris en mai prochain, l'ancien joueur de Manchester United a réclamé l'attaquant de l'Inter Miami comme adversaire.

Depuis son départ à la retraite en 2018 après 20 ans de carrière et quelques apparitions sous le maillot de West Ham, Patrice Evra ne chôme pas et a multiplié les interventions sur les plateaux télévisés anglais pour analyser la Premier League. Depuis l'automne dernier, l'ancien capitaine de l'équipe de France participe occasionnellement à l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

«Ils choisiront mon adversaire»

Et alors qu'il avait fait écho d'une volonté d'entraîner dès 2020, ce n'est pas sur un banc de touche que Patrice Evra va faire son retour dans le sport... mais pas dans une cage. Ce vendredi, DAZN et le principal intéressé ont fait part de la première d'Evra au PFL Paris à l'Accor Arena de Paris Bercy le 23 mai prochain. Sur X, l'ancien défenseur de l'OM et de Manchester United a brisé le silence. « BREAKING : Je m'entraîne officiellement pour mon premier combat avec PLF Europe. Ils choisiront mon adversaire... ».

«Luis Suárez. Je paierai de ma poche. Il peut même me mordre»

Patrice Evra ne s'en est pas caché et a communiqué sa volonté d'affronter Luis Suarez, actuellement lié à l'Inter Miami, pour ses débuts en MMA. « Ils m'ont demandé qui je voulais affronter. J'ai répondu : Luis Suárez. Je paierai de ma poche. Il peut même me mordre ». Pour la petite histoire, un scandale raciste avait éclaté lors de la dernière décennie avec un « negrito » sorti de la bouche de l'Uruguayen.