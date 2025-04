Scandale avec les arbitres : La guerre est déclarée au Real Madrid !

Alexis Brunet

Samedi soir, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent en finale de Coupe du Roi. Le match n’a pas encore commencé, mais la rencontre est déjà émaillée d’un scandale. Les Madrilènes, par le biais de leur chaîne TV, ont pointé du doigt les prétendues erreurs d’arbitrages de l’arbitre qui officiera samedi, afin de faire pression sur ce dernier. S’en est suivi plusieurs passes d’armes et dernièrement c’est Hansi Flick qui a mis son grain de sel dans cette affaire.

Jeudi, Real Madrid TV a diffusé un reportage sur l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea, dans lequel sont pointées du doigt des prétendues erreurs qu’aurait commis ce dernier. Un fait loin d’être innocent, car c’est cet arbitre qui a été choisi pour arbitrer la finale de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et la Casa Blanca, qui aura lieu samedi soir.

Ricardo de Burgos Bengoetxea répond au Real Madrid

En conférence de presse, Ricardo de Burgos Bengoetxea est revenu sur ce reportage à charge fait par Real Madrid TV. L’arbitre n’a pas pu cacher son émotion et il a même eu la larme à l’œil au moment d’évoquer les répercussions sur son fils. « Lorsque votre fils va à l'école et qu'on lui dit que son père est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est très perturbant. Ce que je fais, c'est essayer d'éduquer mon fils, de lui dire que son père est honnête, qu'il fait des erreurs comme n'importe quel autre sportif. (...) Le jour où je partirai d'ici, je veux que mon fils soit fier de ce qu'a été son père et de ce qu'est l'arbitrage, qui nous a donné beaucoup de valeurs. »

Le FC Barcelone s’en mêle

Forcément, ce vendredi, Hansi Flick a lui aussi été interrogé sur le sujet en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone en a profité pour recadrer le Real Madrid. « Je ne sais pas quoi dire des arbitres. C'est un sport, c'est un jeu, notre responsabilité est de protéger les joueurs. Ce n'est pas bien de parler. Il y a des émotions. Il faut prendre soin des arbitres. On ne peut pas leur manquer de respect. Tout le monde, clubs, joueurs, entraîneurs. » L’affrontement entre les éternels rivaux promet d’être explosif.