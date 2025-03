Officiel - PSG : Du jamais vu, le Qatar annonce une signature historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le PSG a officialisé un nouveau projet avec STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde, fondé par Xavier Niel. Nasser Al-Khelaïfi s'est particulièrement de cette signature qu'il présente comme historique puisqu'il s'agit du premier club de football au monde à s'investir dans ce projet.

C'est désormais officiel, le PSG a annoncé un accord avec STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde. Fondé en 2017 par Xavier Niel ce campus accueille de nombreuses start-ups qu'elle aide à développer. Avec son programme PSG Labs, le club de la capitale a donc l'intention de participer au développement des start-ups les plus prometteuses pour imaginer le futur du sport.

Le PSG signe avec Xavier Niel

« Le Paris Saint-Germain franchit une nouvelle étape dans l’innovation en devenant le premier club de football à créer un accélérateur dédié à l’innovation sportive à STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde », peut-on lire dans le communiqué officiel du club. D'ailleurs, Xavier Niel s'est également réjoui de cet accord : « STATION F et le PSG partagent la même ambition : faire briller Paris. Ensemble, nous voulons montrer au monde que l’avenir se construit ici. Cette collaboration fera émerger les champions de demain ».

Al-Khelaïfi annonce un partenariat historique

Nasser Al-Khelaïfi s'est également lâché sur ce partenariat rappelant que « le Paris Saint-Germain est fier d’être le premier club de football au monde à s’associer à STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde. Cette collaboration unique réunissant deux acteurs français majeurs, le Paris Saint-Germain et STATION F, permettra de créer des passerelles entre le sport et les meilleures start-ups. En tant que Club, nous cherchons toujours de nouvelles façons d'innover et de développer des idées audacieuses pour façonner notre avenir. À travers cette collaboration, nous sommes fiers de soutenir la prochaine génération d’entrepreneurs, qui grandiront aux côtés du Paris Saint-Germain ».