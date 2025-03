Le FC Nantes a loupé son Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG impressionne toute l’Europe. Une réussite à mettre notamment à l’actif de Luis Enrique. Pourtant, il y a quelques mois encore, l’Espagnol était critiqué, au point que certains réclament son départ. Le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique, lui donnant ainsi du temps. Chose qui aurait aussi pu arriver… au FC Nantes ?

Fin 2023, le FC Nantes décide de faire revenir Antoine Kombouaré. C’est alors fatal à Pierre Aristouy. Ce dernier ne sera finalement resté que quelques mois sur le banc des Canaris. Une courte expérience qui lui laisse aujourd’hui des regrets. En effet, Aristouy aurait bien aimé avoir du temps, comme ça a été le cas pour Luis Enrique au PSG.

« Il faut un peu de temps et d’expérience, ce qu’on ne m’a pas accordé »

Pour So Foot, Pierre Aristouy est revenu sur son expérience comme entraîneur du FC Nantes. Evoquant notamment le mercato estival 2023, il explique alors : « Pour réussir à convaincre la direction d’avoir des profils bien précis, il faut un peu de temps et d’expérience, ce qu’on ne m’a pas accordé. C’est frustrant, car je suis persuadé que si on m’avait laissé plus de temps, j’aurais pu mettre plus de choses en place ».

« La direction a maintenu sa confiance en lui, et on voit le résultat aujourd’hui »

C’est alors que l’ancien technicien du FC Nantes a fait un parallèle avec ce qui est arrivé au PSG avec Luis Enrique. « Le temps est indispensable pour un tacticien ? On parlait tout à l’heure du PSG et de Luis Enrique. En novembre, on l’annonçait sur le départ, mais la direction a maintenu sa confiance en lui, et on voit le résultat aujourd’hui. Un autre exemple : celui d’Arteta à Arsenal. Il reprend un club légendaire, et ses premiers mois sont difficiles. Mais la direction lui a fait confiance, et on a vu ensuite comment il a réussi à redresser Arsenal », a expliqué Aristouy.