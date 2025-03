Transfert à 20M€ : Un phénomène s’annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance des Corinthians en janvier 2024 pour 20M€, Gabriel Moscardo a ensuite été envoyé en prêt du côté du Stade de Reims pour parfaire son acclimatation en France. Une expérience qui s'avère peu concluante pour le moment, mais pas de quoi décourager le jeune milieu de terrain brésilien qui annonce déjà du lourd pour son avenir avec le PSG.

Lors du mercato de janvier 2024, le PSG avait fait son petit marché au Brésil avec les signatures de Lucas Beraldo (21 ans, 20M€) et Gabriel Moscardo (19 ans). Le second, arrivé tout droit des Corinthians, n'a toujours pas disputé le moindre match officiel sous la tunique parisienne, et pour cause : il est prêté sans option d'achat à Reims depuis le début de la saison. Un deal qui était censé offrir à Moscardo du temps de jeu dans un club moins huppé que le PSG, mais rien ne se passe comme prévu pour le Brésilien qui n'a joué 133 minutes en Champagne.

« Je suis arrivé pensant que je serais titulaire »

« Je suis sûr que dans cette dernière ligne droite avec Reims je vais jouer davantage. Les six derniers mois en France n’ont pas été parfaits. Des problèmes physiques, parfois le coach mettait deux autres jeunes. Je vais chercher plus d’espace. Quand j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain, je vais prouver (…) J’ai été recruté par le PSG, je suis arrivé là-bas (à Reims) en pensant que je serais titulaire à tous les matches, que je serais le titulaire à mon poste. Mais j’y ai trouvé quelque chose de différent. Le coach me parlait beaucoup, il me disait de rester calme, de respecter le processus. Il me faisait jouer quelques minutes », indique Moscardo, qui annonce ensuite du lourd pour son avenir au PSG où son contrat court jusqu'en 2028.

« Je vais conquérir l’Europe »

« Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção ! Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère. Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde ! ». Reste donc à savoir si Moscardo sera le phénomène tant attendu dans les années à venir au PSG.