Un milliard d’euros : Que doit faire le PSG ?

Se sentant à l’étroit au Parc des Princes, le PSG voulait en devenir propriétaire pour l’agrandir. Mais bloqué par la mairie de Paris, le club de la capitale semble désormais parti pour construire son propre stade. Un projet pharaonique à plus d’un milliard d’euros qui doit encore trouver un site pour se bâtir. Où le PSG doit-il alors s’implanter avec son futur stade ?

Historiquement, le PSG est associé au Parc des Princes. C’est là où le club de la capitale a connu ses plus belles émotions. Mais voilà que d’ici quelques années, on pourrait bien assister à une véritable révolution. En effet, le PSG pourrait déménager et migrer vers un nouveau stade. Ne pouvant pas racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris, le club de la capitale, agacé par la situation, aurait donc tranché dans le vif et choisi de faire construire son propre stade.

Où sera le prochain stade du PSG ?

On parle ainsi d’un projet pharaonique pour le futur stade du PSG, qui pourrait compter près de 90 000 places. Et tout cela a bien évidemment un prix, puisque cela serait de l’ordre de plus d’un milliard d’euros. Ça tend donc à se confirmer pour le futur stade du PSG, mais reste encore à savoir où il se trouvera. Aujourd’hui, la localisation de celui-ci n’est toujours pas connue, d’autant que nombreuses municipalités bataillent pour pour pouvoir accueillir le club de la capitale. C’est ainsi que le PSG pourrait déménager à Massy, Ris-Orangis, Saint-Quentin-en-Yvelines, Aulnay-sous-Bois ou encore Gonesse.

Rester au Parc des Princes ?

Mais ce déménagement du PSG est loin de faire l’unanimité auprès des fans parisiens. En effet, ils sont nombreux à ne pas vouloir de ce départ du Parc des Princes. Le judoka Teddy Riner, membre de la section judo du PSG, a récemment expliqué à ce propos : « J’ai la casquette de sportif et celle d’entrepreneur. À un moment, un grand club, c’est aussi un club qui a son propre stade et qui ne loue pas ad vitam æternam avec des fonds qui sont perdus. Oui, c’est bien pour la mairie de Paris, mais économiquement parlant ce n’est pas bien pour un club. Regardez le Bayern Munich, qui possède ses infrastructures, son centre de haut niveau. Ça se passe bien. Je pense que c’est comme ça que les investisseurs réfléchissent. Mais oui, l’âme et l’histoire du club, c’est au Parc des Princes. Je le comprends, bien sûr. Après, il faut aussi se placer comme ceux qui essaient de gagner, ceux qui essaient de faire vivre un club. Ça doit être compliqué. Je suis mitigé, c’est balle au centre, mais je peux comprendre ».

