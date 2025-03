PSG : Le Qatar va quitter Paris, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait à l'aube d'un changement historique. Présent au Parc des Princes depuis 1973, le club de la capitale devrait prochainement quitter l'enceinte parisienne selon Nasser Al-Khelaïfi. Des rumeurs évoquent un départ vers Massy, dans le 91. Si cette décision leur procure un pincement au cœur, les anciens présidents du PSG comprennent la logique.

« C’est fini maintenant ». En février 2024, Nasser Al-Khelaïfi actait le changement. Locataire du Parc des Princes depuis 1973, le PSG devrait s’installer sur un autre site pour des motifs essentiellement économiques. Le club de la capitale souhaiterait posséder son propre stade pour accentuer ses revenus. Selon certaines rumeurs, le PSG serait même sur le point d’annoncer son déménagement à Massy. Là-bas serait construit un écrin de 90 000 places, mais aussi des commerces, bureaux, hôtels et services. Évidemment, cette décision est loin de faire l’unanimité étant donné le lien très forte qui existe entre la formation et le Parc des Princes, détenu par la Mairie de Paris.

Les anciens présidents du PSG donnent leur avis

Ancien président du PSG, Charles Villeneuve a encore du mal à se faire à l’idée. « Je vois mal le PSG quitter le Parc qui est formidable et qui a un public extraordinairement diversifié, ça, c'est une force. J’espère qu’il trouvera une solution mais dans cette affaire, il n’est pas seul, il y a aussi la mairie de Paris » a-t-il confié.

« On ne peut pas rester avec cette capacité à long terme »

A la tête du PSG entre 2003 et 2005, Francis Graille préfère voir le côté positif. Selon lui, le club doit posséder son propre stade pour poursuivre son développement. « On lui fera toujours des reproches mais pendant quatorze ans, il a essayé de mener à bien un certain nombre de négociations pour faire grandir le Parc. On ne peut pas rester avec cette capacité à long terme, on voit bien que contrairement aux droits TV, les supporters sont une source de revenus pérenne » a confié l’ancien responsable dans des propos rapportés par RMC Sport.