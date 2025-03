34M€ : Le coup de génie offert à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a renforcé son secteur offensif en lâchant près de 60M€ pour recruter Mason Greenwood et Elye Wahi. Deux joueurs qui n’ont pas réellement justifié l’investissement consenti par le club phocéen. Une gestion critiquée par Yvan Le Mée qui regrette que l’OM n’ait pas misé sur deux autres attaquants bien moins chers et qui brillent actuellement.

Yvan Le Mée recommande deux attaquants à l'OM

« Cet été, tu pouvais faire Moise Kean. Ils connaissent bien la Juventus. Kean est parti pour 12M€ et 7M€ de bonus. Aujourd’hui, un club anglais à 40M€ après une saison à la Fiorentina. Il fallait juste se mettre sur le terrain. Il a mis 16 buts au PSG, ce n’est pas compliqué à prendre », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant d’évoquer un autre nom pour l’attaque de l’OM.

«Pour 34M€, tu avais deux supers attaquants»

« Retegui, il est au Genoa, c’est des amis, ils envoient tous les joueurs quand ça ne va pas. Retegui, il est parti à l’Atalanta qui est pour moi la référence en terme de recrutement aujourd’hui, 22M€. Pour 22M€ + 12M€, 34M€, tu avais deux supers attaquants, ce sont les deux titulaires de la sélection italienne. Et tu as fait Wahi et l’ami Greenwood », ajoute Yvan Le Mée.