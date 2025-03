Christophe Dugarry : C’est terminé, il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter les récentes performances de l’équipe de France, Christophe Dugarry n’a pas manqué de pousser un coup de gueule compte tenu du rendement des Bleus. L’ancien joueur de l’OM s’agace notamment de la gestion de Didier Deschamps et semble attendre avec impatience le prochain sélectionneur.

Battue à Split (0-2), l'équipe de France a réussi à inverser la tendance dimanche pour se qualifier pour la Final Four de la Ligue des Nations. Les Bleus ont effectivement battu la Croatie aux tirs-au-but dans une magnifique ambiance au Stade de France. Il s'agissait probablement de l'une des plus belle prestation de l'équipe de France depuis longtemps. Mais cela ne rassure pas du tout Christophe Dugarry, qui regrette que ce soit une équipe à réaction. L'ancien joueur de l'OM est même très agacé contre les hommes de Didier Deschamps.

Dugarry craque contre les Bleus

« J’espère sincèrement que ces deux matches serviront de déclic dans la tête de Deschamps et de ses adjoints. Il y en a marre ! Il y en a marre que cette équipe ne se mette à jouer que quand elle est au pied du mur. Moi j’en ai ras le bol. Je n’oublie pas que j’ai vu peut-être l’un des pires matches face à la Croatie. Je me suis dit: ‘‘Punaise, douze ans avec Deschamps pour arriver devant ça’’. C’était une purge absolue ! », s’indigne le champion du monde 1998 au micro de RMC avant de poursuivre.

«C’était une purge absolue !»

« En plus de n’être plus qu’une équipe à réaction, je pense qu’elle a démontré ces dernières années que ça ne fonctionne plus, cette façon de faire. Parce que cette équipe ne gagne plus les grandes compétitions. Il faut un jeu plus ambitieux, cette équipe doit imposer des choses, elle doit être conquérante et elle doit changer de logiciel. Tout simplement », ajoute Christophe Dugarry.