Un pote de Mbappé va choisir l’Algérie, c’est le drame ?

Longtemps représenté par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, Rayan Cherki n'est plus très loin de l'équipe de France. Pour l'heure, les portes refusent de s'ouvrir, Didier Deschamps privilégiant des profils déjà connus chez les Bleus. Mais pour Pierre Ménès, le temps ne joue pas forcément en faveur du sélectionneur tricolore.

Le cas Rayan Cherki divise. Au-dessus lors de la rencontre des Bleuets face à l’Angleterre, le joueur de l’OL se rapproche de la formation de Didier Deschamps. Pour l’heure, le sélectionneur s’appuie sur des profils qu’il connaît, mais le profil de Cherki pourrait bientôt s’imposer. C’est en tout cas la pensée de Pierre Ménès.

Ménès réclame la venue de Cherki

« Moi, si ça ne tenait qu’à moi, ça ferait déjà un petit moment que Cherki serait appelé en équipe de France. On peut dire ce qu’on veut, mais le mec est le meilleur passeur de la Ligue 1, de l’Europa League et meilleur passeur avec les Espoirs. Hors, le déficit numéro 1 de cette équipe de France, c’est la qualité de passe vers l’avant, qu’elle soit au milieu ou même offensivement. On l’a vu hier, les deux plus belles passes du match sont d’Olise, une pour Barcola et une en retrait pour Dembélé. Moi, il y a longtemps que Cherki serait déjà appelé, maintenant je ne suis pas du tout certain que Deschamps va en profiter » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.

Changement radical pour Cherki ?

Chez les Bleus, Cherki pourrait retrouver Kylian Mbappé, son ami dans la vie et dont la mère à géré ses intérêts durant plusieurs mois. Mais rien n’est fait, notamment car l’ailier peut changer de nationalité sportive, étant éligible pour les sélections algériennes et italiennes. « L’occasion sera peut-être plus propice à appeler Cherki en début de saison prochaine. Maintenant, peut-être qu’il aura choisi d’aller dans une autre équipe nationale, ce qui serait, soit dit en passant, un peu dramatique » a déclaré Ménès sur Youtube.