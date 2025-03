Malaise à l’ASSE à cause de l’argent ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse avant d'aller défier le PSG, Irvin Cardona a évoqué le traditionnel numéro de L'Equipe consacré aux salaires. Avec une moyenne de 42 000€, l'ASSE est loin de la formation de Luis Enrique. Mais arrivé cet hiver, l'attaquant français a indiqué que les émoluments ont fait parler dans le vestiaire, sans que cela pollue l'ambiance.

Comme chaque année, L’Equipe a sorti son numéro sur les salaires en Ligue 1. L’occasion d’appendre que le salaire moyen de l’ASSE est évalué à 42 000€ brut mensuel. Arrivé l’été dernier, Yunis Abdelhamid est le joueur le mieux payé du vestiaire (80 000€), devant Ibrahim Sissoko (70 000€). Ensuite, plusieurs joueurs touchent environ 60 000€ (Denis Appiah, Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Lamine Fomba, Gautier Larsonneur, Ibrahima Wadji).

Cardona éteint l'incendie

Avant d’aller défier le PSG, Cardona est revenu sur ces informations et sur les conséquences dans le vestiaire. « Les salaires dans L’Équipe ? Je n’y prête pas trop d’intérêt. Il n’y a pas de tabou dans le vestiaire, la plupart des joueurs, on connait déjà nos rémunérations entre-nous. J’ai regardé un peu ce qu’il s’écrivait sur Sainté et puis c’est tout, les autres équipes, ça ne m’intéresse pas. Les gros salaires du PSG ? Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de talent. C’est leur talent qui fait qu’ils (les joueurs) sont la meilleure équipe de France, pas ce qu’ils gagnent » a confié l’attaquant dans des propos rapportés par En Vert et contre Tous.

Cardona annonce la couleur

Mais Cardona l’assure, les regards sont tournés vers le choc face au PSG. L’ASSE compte s’appuyer sur sa bonne dynamique pour déjouer les pronostics. « Oui, ça nous a fait du bien au niveau de la confiance. Je pense qu'on a été pas mal réalistes, que ce soit défensivement ou offensivement. On a réussi à être solide défensivement et à marquer sur contre. Donc forcément, ça donne de la confiance » a-t-il déclaré.