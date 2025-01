EXCLU - Mercato : L’ASSE tient le bon bout pour Cardona !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’ASSE tente de faire revenir Irvin Cardona, attaquant prêté chez les Verts la saison dernière. Selon nos informations, le joueur a donné son feu vert et le dossier sent très bon.

Il y a un an, lors du mercato d’hiver 2024, l’ASSE organisait le prêt d’Irvin Cardona en provenance du FC Augsbourg. Une opération plus que gagnante puisque l’ancien du Stade Brestois a inscrit 10 buts et permis à Saint-Etienne de se remettre dans une improbable course à la remontée en Ligue 1. Naturellement, les Verts ont essayé de le conserver à l’issu de son prêt. En vain. Irvin Cardona a préféré l’Espagne et le challenge proposé par l’Espanyol Barcelone.

Cardona donne son accord

S’il n’a pas souhaité rester à l’ASSE l’été dernier, Irvin Cardona vient de donner son feu vert, ces derniers jours, pour revenir dans le Forez. Selon nos sources, le dossier est aujourd’hui en excellente voie. Les trois clubs (ASSE, Augbsourg et Espanyol Barcelone) ont négocié ce week-end la venue de l’attaquant de 27 ans à Saint-Etienne. Il pourrait même arriver d’ici la fin de semaine…