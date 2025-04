Catastrophe au PSG, le terrible aveu d’une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a chuté pour la première fois de la saison en championnat. Défait par l’OGC Nice (1-3) au Parc des Princes malgré une rencontre dominée de long en large, le club de la capitale a subi un coup d’arrêt. A l’issue de la rencontre, le capitaine Marquinhos a avoué que les siens avaient raté ce rendez-vous.

Le PSG ne sera pas invincible en Ligue 1 cette saison. Auteur d’une saison extraordinaire jusque-là, le club de la capitale a finalement laissé des plumes au Parc des Princes ce vendredi soir. Alors que la formation de Luis Enrique recevait l’OGC Nice à domicile quelques jours avant le déplacement à Londres pour y affronter Arsenal en Ligue des Champions, les Parisiens ont été surpris par le réalisme des Aiglons, et ce malgré une rencontre clairement dominée (1-3).

« C'est un match raté »

Si le PSG est déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, et que l’objectif principal des siens réside désormais à travers la Ligue des Champions, Marquinhos n’a pas mâché ses mots à l’issue de cette première défaite en Ligue 1. « On a raté ce match. Nice est venu avec un plan très efficace, ils ne nous ont pas donné beaucoup d'espaces. On a raté les occasions qu'on a eues. Ils ont été efficaces. C'est un match raté », a affirmé sans détour le capitaine du PSG au micro de DAZN.

« Ce n'est pas le moment de créer des doutes »

« On n'aime pas perdre, surtout à la maison. Même si on est champions, ce sont des points qui passent. C'est un moment important de la saison, ce n'est pas le moment de créer des doutes. Même si on a raté le match, il faut garder la confiance. Il y a des échéances importantes qui arrivent, surtout par rapport aux résultats. L'objectif était de gagner, on n'a pas réussi. On veut tout gagner, même si on est champion. Il y a de belles choses, le coach va bien analyser. On est très exigeants et on va continuer à l'être », conclut Marquinhos.