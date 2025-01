Annonce lunaire du PSG sur son prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en instance de départ au PSG où il n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani semble bien parti pour rallier la Juventus Turin qui semble être le prétendant le plus pressant dans ce dossier. Et l'entraîneur du PSG, interrogé sur ce feuilleton brûlant du mercato dimanche soir, a lâché une réponse pour le moins inattendue sur Kolo Muani...

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, ça sent la fin ! L'attaquant de l'équipe de France est poussé vers la sortie en cette période de mercato hivernal, lui qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Le coach espagnol a d'ailleurs une nouvelle fois écarté Kolo Muani, qui n'était pas convoqué dimanche soir pour le match entre le PSG et l'ASSE (2-1). Et pour cause, son départ semble presque acté...

Luis Enrique lève le voile sur ses priorités mercato ! 😯 De nouvelles étoiles en vue pour le PSG ? Restez connectés !

➡️ https://t.co/q8pIj75LEi pic.twitter.com/5Cyqp6wn4R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 13, 2025

Direction la Juve pour Kolo Muani ?

Selon les dernières tendances, Randal Kolo Muani semble bien parti pour rallier la Juventus Turin où Thiago Motta compte sur sa venue. Mais en attendant que ce départ ne soit officiel, le PSG affiche un discours très énigmatique sur l'avenir de l'attaquant tricolore...

La sortie lunaire de Luis Enrique

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la victoire du PSG face à l'ASSE, Luis Enrique a été invité à réagir sur ce possible départ de Randal Kolo Muani en direction de la Juventus Turin. Et l'entraîneur espagnol a lâché une réponse pour le moins inattendue : « Je ne sais pas. Le mercato, ça m’évoque plutôt les marchés de fruits et légumes, le pain… (en français) la boulangerie. Rien à dire », a tout simplement répondu le coach du PSG.