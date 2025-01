Mercato : L’opération inespérée qui va faire exulter le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG entend profiter de ce mercato estival pour se débarrasser de certains éléments indésirables. Le club de la capitale voudrait notamment se séparer de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique. Une opération inattendue semble d’ailleurs se préparer pour le défenseur slovaque et l’attaquant de 26 ans.

Kolo Muani et Skriniar affolent le mercato

Les deux joueurs ne manqueraient d’ailleurs pas d’options pour leur avenir. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG avait été approché par Manchester United pour le prêt de Randal Kolo Muani. Ce dernier serait également sur les tablettes de la Juventus et du Bayern Munich. Milan Skriniar, lui, est sur les tablettes de Naples selon nos informations. Mais un autre club se serait joint à la danse pour les deux joueurs du PSG.

Tottenham envisage une belle opération pour le PSG

D’après les informations de TeamTALK, Tottenham en pincerait pour Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Les Spurs voudraient se les offrir. De ce fait, le pensionnaire de la Premier League pourrait monter une opération assez inattendue pour convaincre le PSG, qui réclamerait 60M€ pour l’international français et 35M€ pour le défenseur de 29 ans. Une telle chose pourrait faire exulter les dirigeants parisiens, qui cherchent une solution depuis plusieurs semaines pour les deux joueurs. Reste maintenant à voir si la proposition de Tottenham sera suffisamment alléchante aux yeux du PSG. À suivre...