Mercato : Mis à la porte par le PSG, la presse anglaise s’emballe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La course à la signature de Randal Kolo Muani s’intensifie. Plus désiré au PSG, l’attaquant français est encore en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière. Ce dimanche, la presse anglaise a fait le point sur ce gros dossier, affirmant que Manchester United et Tottenham espèrent toujours pouvoir attirer le numéro 23 en janvier.

Le mercato hivernal s’annonce d’ores et déjà animé du côté du PSG. Et pour cause, si le club parisien espère boucler l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia la semaine prochaine, dans le sens des départs, Paris espère toujours se séparer de deux ou trois éléments jugés indésirables et n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Cela concerne notamment Milan Skriniar, Marco Asensio, ou encore Randal Kolo Muani.

Un transfuge inattendu pourrait changer la donne au PSG ! Le remplaçant de Skriniar en approche… 🔥

➡️ https://t.co/ntMAW0VzPC pic.twitter.com/LbuyAXrufx — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Luis Enrique n’en veut plus au PSG

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, le numéro 23 n’est plus du tout convoqué par Luis Enrique, qui s’est encore passé de lui pour la réception de l’ASSE au Parc des Princes ce dimanche soir. En décembre, le coach parisien évoquait la situation de Kolo Muani de manière peu loquace : « Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique. »

Une bataille à trois s’annonce pour Kolo Muani

Quoi qu’il en soit, un départ de Randal Kolo Muani cet hiver est quasiment acté. Reste désormais à savoir où rebondira le joueur de 26 ans. Ce dimanche, GiveMeSport révèle que pour l’instant, la Juventus tient la corde dans ce dossier, avec le Français qui serait enclin à rejoindre la formation de Thiago Motta. Mais le média anglais précise également qu’ayant eu vent de l’avancée de la Vieille Dame dans ce dossier, Tottenham et Manchester United pourraient pousser pour sa signature. A suivre...