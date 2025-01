Départ de Verstappen : L’annonce de Red Bull !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le monde de la Formule 1 est en effervescence avec les débuts à venir de Lewis Hamilton chez Ferrari, après de nombreuses années chez Mercedes. Tandis que des rumeurs ont circulé sur l’avenir de Max Verstappen du côté de Red Bull, Christian Horner, directeur de l'écurie, a dissipé les doutes.

La saison 2025 de Formule 1 sera marquée par les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. Après avoir passé 12 années du côté de Mercedes, avec 6 titres de champion du monde à la clé, le Britannique a décidé de changer d’écurie. De son côté, Max Verstappen sera bien présent chez Red Bull à la rentrée, mais les rumeurs n’ont pas manqué concernant sa situation. Pas de quoi effrayer Christian Horner.

« À aucun moment je n’ai eu la moindre inquiétude quant à son départ »

« À aucun moment je n’ai eu la moindre inquiétude quant à son départ, affirme le boss de Red Bull, rapporté par Nextgen-Auto. Bien sûr, toutes les équipes vont s’intéresser à lui parce qu’il est le talent exceptionnel que nous connaissons tous, donc vous pouvez seulement imaginer qu’il serait en tête de liste de toutes les équipes. »

« Les choses sérieuses se font généralement en coulisses »

Pourtant, Christian Horner reconnaît que Mercedes a bien tâté le terrain pour Max Verstappen. « Il y a eu beaucoup de bruit autour de cela. Et généralement, lorsque le bruit est si public, il a tendance à être réel et important... Mais les choses sérieuses se font généralement en coulisses, pas par l’intermédiaire des médias. Et c’est ainsi que les choses se règlent, pas lors de déclarations à la presse », ajoute Horner, confiant concernant l’avenir du pilote engagé jusqu’en 2028 : « Il a récemment déclaré qu’il aimait travailler au sein de l’équipe et qu’il avait bien l’intention de le faire. Maintenant, l’accent est mis sur nous pour lui fournir une voiture rapide afin qu’il puisse continuer à obtenir le genre de résultats qu’il a obtenus. Mais son engagement a été absolu et continue de l’être. »