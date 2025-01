F1 - Verstappen : Viré par Red Bull, il sort du silence !

Jean de Teyssière

C’était attendu même si de nombreuses personnes chez Red Bull le défendait : Sergio Pérez a été remercié. Sa saison 2024 fut loin des standards que l’on attendait de lui, terminant à la huitième place. Si Red Bull n’a pas remporté le championnat des constructeurs, c’est en parti par sa faute. Néanmoins, il ne s’attendait pas à quitter l’équipe et a évoqué ce départ douloureux.

Depuis 2021, Max Verstappen avait pour coéquipier Sergio Pérez. Ensemble, les deux hommes ont participé à la gloire de Red Bull, en lui offrant le titre de constructeur en 2022 et 2023. On se souvient aussi de sa formidable performance lors du dernier Grand Prix de 2021, parvenant à maintenir derrière lui Lewis Hamilton pour permettre à Max Verstappen de se rapprocher de lui. Mais sa saison 2024 a été loin d’être excellente, lui qui n’était plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Chine, le cinquième de la saison. Le 18 décembre dernier la sentence est tombée : Pérez est remercié et c’est Liam Lawson qui a pris sa place.

«Je ne m’attendais pas à quitter l’équipe»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Sergio Pérez a évoqué sa fin d’aventure brutale avec Red Bull : « Tout s’est passé très vite à la fin de la saison dernière, je ne m’attendais pas à quitter l’équipe. Il est trop tôt pour donner une réponse quant à savoir si je prévois de revenir en Formule 1. Ma priorité est de prendre du temps pour moi, de me faire plaisir, de faire des choses que je n’ai pas encore faites, d’être avec ma famille. »

«Je prendrai une décision sur ce que je veux comme prochaine étape»

« Dans les six prochains mois, je prendrai une décision sur ce que je veux comme prochaine étape de ma carrière, poursuit Pérez. Parce qu’en F1, tout ce à quoi on pense, c’est devenir un meilleur pilote et vouloir mieux se préparer. Ensuite, on n’a pas le temps pour autre chose. »