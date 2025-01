F1 : Un pilote «fantastique» annoncé chez Alpine !

Arnaud De Kanel

Après avoir tourné la page Esteban Ocon, Alpine mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse en associant Pierre Gasly, solidement installé comme leader, au jeune talent Jack Doohan. Cependant, en coulisses, les manœuvres se poursuivent. En effet, Franco Colapinto a rejoint l'écurie française en tant que pilote de réserve. Alex Albon est convaincu de son talent.

La saison dernière a marqué un tournant pour l'écurie Alpine, qui a décidé de se séparer d'Esteban Ocon. Le pilote français, désormais engagé avec Haas, n'avait même pas pris le départ de la dernière course de l'année à Abu Dhabi. À sa place, le jeune Australien Jack Doohan avait été propulsé sur la grille, une occasion pour Alpine de préparer l'avenir. Promis à un rôle majeur en 2025 aux côtés de Pierre Gasly, Doohan doit désormais composer avec l'arrivée de Franco Colapinto. Le jeune talent argentin, très courtisé dans le paddock, pourrait bien venir bousculer la hiérarchie interne d'Alpine puisqu'il a montré de belles choses en F1, allant même jusqu'à impressionner son ancien coéquipier Alex Albon.

«Il a fait du très bon travail»

« Pour être honnête, il a fait du très bon travail à Bakou et à Singapour, et ce n’étaient pas des pistes faciles pour piloter notre FW46. Et puis, c’est la F1, nous avons juste reculé. Vous pouviez toujours entrer en Q2 avec un tour moyen alors que plus tard, vous deviez faire un excellent tour pour entrer en Q2 et tout ce genre de choses. Et cela se varie légèrement là où cela arrive ou non. Il est facile de trop forcer quand le rythme est aussi serré et qu’il n’y a aucune marge pour ralentir ou faire une erreur. Nous avons tous les deux connu des courses difficiles, donc je ne lui en voudrais pas trop. Surtout au Brésil, pour la première fois sur le mouillé, ce n’est pas facile sur une piste difficile. Et puis, évidemment, Las Vegas était juste compliqué », s'est remémoré Alex Albon dans des propos relayés par Nextgen-Auto, avant d'ajouter.

«Un pilote fantastique»

« Franco est un pilote fantastique. J’ai l’impression qu’il a prouvé sa valeur en Formule 1. C’est sûr, quand il est arrivé, j’ai sous-estimé à quel point il allait être rapide, et je pense que nous le reverrons dans une Formule 1 à un moment donné dans le futur », a ajouté Alex Albon. Alpine a frappé un grand coup.