F1 : Ocon viré, Alpine règle ses comptes !

En fin de saison, l'écurie Alpine a réussi à trouver un second souffle pour finir à la 6ème place du championnat du monde des constructeurs. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont globalement été en dessous des attentes en 2024, et ce dernier n'a d'ailleurs pas disputé le dernier Grand Prix de l'année, ayant été remplacé par Jack Doohan. Flavio Briatore, le conseiller exécutif d'Alpine, s'est expliqué.

L'année prochaine, Esteban Ocon ne défendra plus les couleurs d'Alpine. Le pilote français a connu une fin mitigée chez le constructeur français. En effet, il n'a pas pu faire ses adieux après le Grand Prix d'Abu Dhabi, puisqu'il a été évincé pour la dernière course. Flavio Briatore s'est expliqué concernant ce choix, qui était évident pour lui.

«Il avait la tête dans sa nouvelle équipe : Haas»

Présent chez Alpine depuis 2021, et victorieux d'un Grand Prix cette même année en Hongrie, Esteban Ocon va quitter l'écurie française. Il se retrouvera chez Haas en 2025. Le pilote de 28 ans aura eu de grandes difficultés à marquer les esprits en 2024, malgré un joli coup réalisé en fin de saison. « Je vois les choses différemment que le grand public sur Esteban Ocon. On doit vraiment le remercier pour ce qu'il a fait au Brésil avec ce podium. Mais après cette course, il avait la tête dans sa nouvelle équipe : Haas », révèle Flavio Briatore lors d'un entretien accordé au Parisien.

« Un trop grand écart avec Gasly »

Deuxième du Grand Prix du Brésil dans une course totalement surprenante, Esteban Ocon n'a pas pu capitaliser sur ce résultat pour finir la saison. Par conséquent, Flavio Briatore a dû prendre une décision lourde de conséquences. « Nous, on jouait la sixième place des constructeurs face à eux. Moi, je l'ai vu sur les dernières courses complètement démotivé avec un trop grand écart avec Pierre », poursuit le directeur italien, heureux de terminer la saison sur une bonne note.