F1 - Verstappen : Son nouveau coéquipier déjà averti par Red Bull !

En 2025, Red Bull va connaître du changement avec l'arrivée de Liam Lawson en lieu et place de Sergio Pérez. Le jeune Néo-Zélandais, après ses débuts prometteurs chez Racing Bulls, est prêt à collaborer avec Max Verstappen. Toutefois, le Dr Helmut Marko le prévient : surpasser le pilote néerlandais ne doit pas être un objectif.

En 2025, il y aura du changement en Formule 1. La grande nouveauté très attendue est sans aucun doute l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, mais du côté de Red Bull, cela va également bouger avec le remplacement de Sergio Pérez par Liam Lawson, qui roulait cette année chez Racing Bulls. « Le rêve d’une vie » pour le Néo-Zélandais de 22 ans, qui compte 11 départs en F1 avec AlphaTauri (5 en 2023) et Racing Bulls (6 en 2024). Alors que la nouvelle pépite de Red Bull est impatiente à l’idée de collaborer avec Max Verstappen, le Dr Helmut Marko le prévient déjà : il ne faudra pas tenter de battre le Néerlandais.

« Il est important d’accepter avec Max que vous ne pouvez pas le battre »

« Liam Lawson est mentalement le plus fort de nos juniors, même s’il a peu d’expérience en Grand Prix. Mais il est important d’accepter avec Max que vous ne pouvez pas le battre, estime le conseiller historique de l'écurie Red Bull, rapporté par Nextgen-Auto. Personne ne peut le faire. Et en termes de qualité, malgré son expérience limitée en Grand Prix, Liam a le plus de potentiel pour se développer davantage. C’est pourquoi nous l’avons choisi par rapport à Yuki Tsunoda. »

« Il faut accepter que Max est le meilleur »

« Il fait partie de l’équipe avec le meilleur pilote de Formule 1 et ne devrait pas essayer - comme l’ont fait de nombreux pilotes avant lui - d’aller le chercher dans la technologie, avec des réglages absurdes ou en termes de stratégie, poursuit Helmut Marko. Il faut accepter que Max est le meilleur et ne pas essayer de le battre. Cela n’a pas marché avec tous ses anciens équipiers ». Liam Lawson est prévenu.