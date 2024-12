F1 - Verstappen : Red Bull se lance un «énorme défi» !

Pierrick Levallet

Si la saison 2024 de F1 n’a pas été de tout repos, Red Bull a malgré tout assisté au quatrième sacre consécutif de Max Verstappen. L’écurie autrichienne est désormais tournée vers 2025, mais garde également un œil sur 2026. L’équipe dirigée par Christian Horner s’est d’ailleurs lancée un défi colossal.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive à l’issue de la saison 2024. Red Bull est désormais tourné vers 2025, mais a également 2026 en ligne de mire. La réglementation de la F1 changera en profondeur cette année-là. Red Bull a d’ailleurs prévu de concevoir son propre moteur pour cette saison. Et Christian Horner n’a pas manqué d’évoquer ce grand challenge, que l’écurie autrichienne cherchera à relever avec Max Verstappen sauf retournement de situation concernant l'avenir du pilote de 27 ans.

«C’est de loin le plus grand défi que nous nous sommes lancés»

« Nous avons un changement de réglementation massif, ils changent le moteur et le châssis en 2026 et nous construisons notre propre moteur pour 2026, en partenariat avec Ford Motor Company, et c’est un énorme défi. [...] C’est de loin le plus grand défi que nous nous sommes lancés dans tous les sports que Red Bull couvre » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous pouvons absolument le faire»

« Mais nous avons le bon groupe de personnes, nous avons les bonnes installations et, plus important encore, nous avons le bon état d’esprit, la bonne culture et une attitude positive pour dire : « Regardez, nous pouvons les affronter ». Cela va prendre du temps, mais nous pouvons absolument le faire » a ensuite ajouté Christian Horner. Reste maintenant à voir si Red Bull et Max Verstappen parviendront à relever ce défi en 2026. En attendant, le Néerlandais va inévitablement tenter de décrocher une cinquième couronne consécutive en 2025. À suivre...