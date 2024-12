F1 : Un crack français débarque chez Red Bull et prévient tout le monde !

Jean de Teyssière

L’effet domino lié au départ de Sergio Pérez de Red Bull a eu un effet positif sur le Français Isack Hadjar. Liam Lawson, auparavant chez Racing Bulls a été nommé chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Et c’est donc le jeune Isack Hadjar qui récupère son baquet. Entre crainte et ambition, il a déjà conscience de la difficulté de perdurer en Formule 1 et est prêt à tout.

La dernière fois qu’un Français a couru pour une des écuries de Red Bull, cela ne s’est pas bien passé. Pierre Gasly avait été promu chez Red Bull en 2019 avant d’être rétrogradé en cours de saison chez Toro Rosso, l’ancien nom de Racing Bulls. Isack Hadjar devient le premier Français depuis Gasly à entrer en Formule 1 sous le giron de Red Bull et espère ne pas suivre l’exemple de son prédécesseur.

«Je me sens chanceux»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Isack Hadjar évoque cette arrivée en Formule 1 avec fierté : « Je n’ai pas encore réalisé, je n’ai pas pris le temps de réaliser. Ca parait normal car il y a toujours eu l’objectif d’arriver en F1. Ce que je veux faire en F1 est très différent, mais le fait d’y arriver c’est la consécration parce que je vais être jugé sur mes performances. Je suis vraiment dans un cadre professionnel. Je le mesure un peu, surtout en allant à l’usine et qu’on voit le nombre de personnes qui bossent pour deux gars, pour deux voitures, à 20 ans... ça met un coup, dans le bon sens, mais ça montre qu’il ne faut pas être fort qu’en piste, il faut savoir être un leader et galvaniser les troupes. Je me suis dit que j’aurais aimé rester pour les EL2, mais il fallait bosser pour le mériter. Je me sens chanceux, et c’est réel. Je pense que je vais réaliser aux essais d’avant-saison à Bahreïn, je vais partager la piste avec [Fernando] Alonso, [Lewis] Hamilton, avec Max [Verstappen] ! »

«Tsunoda, je vais vouloir le taper»

« Et j’ai peur, je sais que l’expérience en F1 est limitée, et le plateau a un niveau très relevé. Mais une fois que je vais monter dans la voiture, Tsunoda je vais vouloir le taper ! C’est comme ça, en F1 on n’a pas tous la même voiture donc c’est le seul objectif que j’ai, prévient Hadjar. Mais rentrer dans un univers comme ça, ça fait un peu peur. Je pense que ça va être les sollicitations qu’il y a en général, et savoir mettre l’énergie dans l’essentiel, de commencer mon week-end frais et en forme. Mais je suis réaliste, je sais que ce sera difficile lors des premières courses et il ne faudra pas me laisser démonter, car si je suis derrière mon équipier en performance je devrai garder la tête haute et bosser. Je l’anticipe, je suis au courant, on est en décembre et la préparation commence maintenant. Ma hargne, je vais la garder, mon envie de succès, de gagner. Et canaliser mes émotions, je sais dans quelle équipe je suis tombé, le bouton de la radio ils ne l’aiment pas, donc il va falloir gérer cela. C’est une piste qui me touche vraiment beaucoup, parce que j’ai eu une période d’un an et demi sans podium de la F3 à ma deuxième année en F2. Et c’est là-bas qu’il y a eu le déclic donc faire ma première course en F1 là-bas, ça me fait plaisir. » Yuki Tsunoda, son coéquipier, ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu.