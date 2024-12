F1 : Scandale avec le boss, Verstappen jubile

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 est terminée et Red Bull est passé par toutes les émotions cette année. Tout a commencé par le scandale concernant Christian Horner, le directeur de Red Bull. Ce dernier a été accusé d’avoir eu un comportement inapproprié avec une de ses salariées. Il était même question qu’il parte mais il est finalement resté, et cette affaire a finalement eu des effets bénéfiques, selon Max Verstappen.

Cette saison, Red Bull n’a pas réussi à remporter le titre de champion du monde des pilotes. Les mauvaises performances de Sergio Pérez, qui n’a récolté que 152 points pour son écurie ont été la cause de cet échec. En revanche, Max Verstappen est devenu champion du monde devant Lando Norris. Un titre qui met fin à une saison contrastée.

«Ce n’est pas votre affaire»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen fait le bilan de cette saison : « J’ai entendu que quelque chose se passait avant d’aller à Bahreïn. Ce n’est jamais agréable pour l’équipe. Ni pour personne, et certainement pas pour Christian lui-même. En fin de compte, il faut continuer en tant qu’équipe. Nous devons nous concentrer sur la performance. C’est pour cela que vous êtes payé. Tout le monde dans l’équipe. En fin de compte, vous essayez de vous concentrer sur cela parce que le reste, ce n’est pas votre affaire. »

«Au final, nous avons construit un lien très fort»

« Il se passait beaucoup de choses en arrière-plan. J’ai aussi l’occasion de voir plus de choses que la plupart des gens. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de tout dire dans les médias ou d’en parler. Il est beaucoup plus important que nous nous entendions bien dans les coulisses. Je ne pense pas donc pas que les résultats ont souffert de cela. Il est resté et au final, je pense que nous avons construit un lien très fort avec toute l’équipe - et Christian, avoue Verstappen. On peut rapidement dire qu’on s’en lave les mains et qu’on ne s’implique pas. Mais au final, on se doit aussi beaucoup les uns aux autres dans l’équipe et il faut traverser cette tempête avec tout le monde. »