Verstappen : L’annonce qui va terrifier la F1

Fraîchement auréolé de son quatrième titre de champion du monde, Max Verstappen aura plus bataillé que jamais pour le remporter cette saison. Ce qui lui a d'ailleurs valu de nombreuses critiques, notamment pour son comportement en piste, au point d'être jugé immature par certains. Mais Helmut Marko répond sèchement en assurant que son pilote continuait de progresser. Pas rassurant pour la concurrence.

Au terme d'une saison palpitante, Max Verstappen a arraché son quatrième titre mondial. Et probablement pas le plus simple. Après avoir bataillé contre Lewis Hamilton en 2021, le Néerlandais n'avait aucun rival en 2022 et 2023. Et en 2024, la première partie de saison laissait également supposer qu'il s'imposerait largement. Cependant, le pilote Red Bull a du s'employer pour conserver son avance notamment face à Lando Norris. Et pour cause, à partir de la mi-saison, les performances de la monoplace de l'équipe autrichienne ont chuté, ou en tout cas, les autres équipes ont fait au moins aussi bien. Cela a donné lieu à certaines batailles mémorables en piste qui ont valu plusieurs critiques à Max Verstappen compte tenu de son comportement en piste. Au point d'être jugé immature par certains médias. Mais pour Helmut Marko, conseiller de Red Bull, c'est tout l'inverse.

Marko s'enflamme pour Verstappen

« Ces attaques continues n’ont aucun sens. Et les faits le prouvent. Max a encore mûri cette année. Il était le meilleur mentalement, en tant que pilote et dans les combats en tête-à-tête, et il a appris à ne faire que ce qui est nécessaire. Si quelqu’un avait dit au début de l’année qu’il laisserait passer Lewis Hamilton et les deux Ferrari parce qu’il pensait au championnat du monde, cela aurait été considéré comme une absurdité. Mais il l’a fait parce qu’il sait sur quoi il doit se concentrer », lâche le dirigeant de Red Bull, avant d'en rajouter une couche, en revenant notamment sur la performance sensationnelle de Max Verstappen au Brésil.

«Max a muri»

« Il avait déjà réalisé une très bonne performance en 2016 à Interlagos dans des conditions similaires mais il avait commis quelques erreurs à l’époque. Cette fois, il n’a commis aucune erreur, ce qui montre à quel point il est solide sur le plan nerveux. Les 17 tours les plus rapides qu’il a réalisés à la fin de la course ont été une humiliation psychologique pour la concurrence ; il a surclassé tout le monde et a prouvé une fois de plus pourquoi il est l’un des meilleurs du sport. C’est notre priorité absolue, et sa priorité absolue. Nous ne nous préoccupons pas de l’audience des journalistes ou d’un quelconque degré de popularité chez eux. A eux de reconnaitre qu’ils ont tort. Max a muri », ajoute Helmut Marko. Pas de quoi rassurer la concurrence à l'aube d'une saison qui s'annonce totalement indécise.