F1 - RedBull : La grande annonce de Verstappen sur son avenir !

Sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen a permis à Red Bull de sauver une saison qui n’a pas forcément été réussie au niveau du classement des constructeurs. Convoité par certaines écuries comme Mercedes ces derniers temps, le pilote Néerlandais a mis les choses au clair sur son avenir, déclarant sa flamme à la formation autrichienne.

Max Verstappen est entré un peu plus dans la légende. Le Néerlandais a obtenu un quatrième titre de champion du monde consécutif, et a une fois de plus prouvé qu’il demeurait le meilleur pilote de sa génération. Dans une RB-20 moins performante qu’en début de saison, « Super Max » a affirmé son hégémonie en réalisant des gros coups, notamment lors du Grand Prix du Brésil remporté en champion.

« C’est un endroit où j’ai vraiment construit une grande relation avec tout le monde »

S’il a un temps été annoncé dans le viseur de Mercedes afin de succéder à Lewis Hamilton, Max Verstappen sera bien au volant d’une Red Bull en 2025. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, le Néerlandais n’a pas hésité à mettre les choses au clair sur son avenir. « Je fais partie de Red Bull pratiquement depuis le début, et c’est un endroit où j’ai vraiment construit une grande relation avec tout le monde. Bien sûr, on traverse des moments difficiles comme des bons moments, heureusement plus de bons moments que de mauvais moments, mais c’est presque comme une deuxième famille, et c’est ce qui rend le travail en équipe vraiment agréable ».

« Ce n’est pas un désir de ma part »

« Je pense que ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c’est que j’ai pu être moi-même. Je pouvais vraiment me sentir chez moi. Et je pense que lorsque vous vous sentez très à l’aise dans un environnement d’équipe, vous pouvez aussi vraiment tirer le meilleur de vous-même. Aussi, ce n’est pas comme si je devais essayer de gagner le championnat du monde ailleurs. Ce n’est pas un désir de ma part. Je suis simplement heureux là où je suis », poursuit Max Verstappen, qui se verrait bien continuer au sein de l’écurie autrichienne pour plusieurs années...