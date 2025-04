Dua Lipa : La relation cachée qui va dégoûter Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dua Lipa, présente dans les tribunes lors de la défaite cuisante du Real Madrid face à Arsenal (0-3), a laissé éclater sa joie devant la performance des Gunners. Sa présence à l’Emirates Stadium n'est pas anodine : bien que sa chanson "One Kiss" résonne à Anfield, c'est avec Arsenal que la chanteuse partage une histoire personnelle.

Le Real Madrid a vécu un cauchemar mardi soir sur la pelouse d’Arsenal, s’inclinant lourdement lors du quart de finale aller de Ligue des champions (0-3). Seul un exploit, comme sait si bien le faire le club madrilène, permettra à Kylian Mbappé et ses coéquipiers d’aller décrocher leur ticket pour le dernier carré. « Une remontada ? Bien sûr, nous pouvons », s’est contentée de dire l’ancienne star du PSG après sa soirée difficile.

Dua Lipa heureuse de voir Arsenal battre le Real Madrid

La chanteuse Dua Lipa, présente en tribune, a en revanche savouré le spectacle comme on a pu l’apercevoir dans des images relayées sur les réseaux sociaux. La native de Londres a visiblement apprécié la prestation des hommes de Mikel Arteta, elle qui a une histoire particulière et méconnue avec Arsenal.

La star anglaise a grandi avec des fans d’Arsenal

Si certains fans de Liverpool imaginent pouvoir compter sur Dua Lipa dans leur communauté, elle qui n'avait pas caché sa joie de pouvoir entendre sa chanson « One Kiss » devenir un incontournable des matchs des Reds, jouée avant et après les matchs à Anfield, son histoire personnelle la rapproche davantage d’Arsenal comme l’avait confié la star de 29 ans en 2020.

« Si je supporte Liverpool ? Comment le dire de la meilleure façon possible ? Peut-on dire 'supporter honoraire de Liverpool' ? Seulement parce que mon père et mon frère sont supporters d'Arsenal et je pense que j'aurais beaucoup d'ennuis si je disais que je ne suis que supporter de Liverpool », expliquait Dua Lipa, affichant une affection particulière pour les Reds malgré son attachement pour Arsenal : « J’aime Liverpool et cette ville a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. »