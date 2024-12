F1 : Red Bull a signé son nouveau Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen sait désormais qui l’épaulera la saison prochaine en F1. Quelques heures après le départ de Sergio Pérez, Red Bull a officialisé l’arrivée de Liam Lawson. Le jeune pilote de 22 ans quitte donc Racing Bulls, anciennement AlphaTauri, pour rejoindre le quadruple champion du monde en titre. Christian Horner estime d’ailleurs que le Néo-Zélandais partage de nombreux points communs avec son nouveau coéquipier, notamment sur la piste.

«Il conduit la voiture d’une manière similaire à Max»

« Liam Lawson ? Le plan initial n’était pas que cela s’accélère pour cette année. Les circonstances ont dicté cela avec Checo qui, malheureusement, n’a pas eu une grande saison - cela a donc été accéléré. Mais nous croyons que, sur la trajectoire où se trouve Liam, cela ne peut que s’améliorer. Et il conduit la voiture d’une manière similaire à Max. Il ne recule pas devant l’idée d’avoir un train avant très agressif dans la voiture. Donc, en termes de caractéristiques de pilotage, il sera plus facile pour les voitures de fonctionner avec des réglages plus proches les unes des autres » a ainsi confié le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Liam était un produit de la filière jeunes»

« Je pense que ce que nous avons vraiment examiné, encore une fois, c’est l’utilisation de l’équipe junior, investir dans ce jeune talent et voir ces jeunes obtenir une chance. Donc, Liam (Lawson) était un produit (de la filière jeunes), tout comme Max (Verstappen) » a ensuite ajouté Christian Horner. Reste maintenant à voir si la trajectoire de la carrière de Liam Lawson sera similaire à celle de Max Verstappen. Red Bull semble en tout cas beaucoup miser sur lui pour l’avenir.