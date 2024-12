Mercato : Après Neymar et Messi, il va se venger du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Liverpool, Luis Diaz serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le FC Barcelone en pincerait également pour l'attaquant colombien de 27 ans. Et malheureusement pour le PSG, Luis Diaz serait emballé par l'idée de signer au Barça.

Etincelant sous les couleurs de Liverpool, Luis Diaz aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. En effet, le club de la capitale souhaiterait s'attacher les services de l'international colombien en 2025. D'ailleurs, à en croire Antena 2, les hautes sphères du PSG seraient prêtes à dégainer une offre pour recruter Luis Diaz.

Un duel PSG-Barcelone pour Luis Diaz

Selon les informations d'Antena 2, relayées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait également sur les traces de Luis Diaz. D'ailleurs, le Barça aurait les faveurs de l'attaquant de 27 ans actuellement. A en croire le média espagnol, Luis Diaz privilégierait un transfert chez les Blaugrana. En effet, rejoindre le club catalan lui tiendrait à coeur.

Luis Diaz veut signer au Barça

Après avoir vu Neymar et Lionel Messi filer vers le PSG, le FC Barcelone pourrait se venger grâce à Luis Diaz. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 222M€ du Brésilien lors de l'été 2017, avant de récupérer l'Argentin librement et gratuitement quatre ans plus tard. Leo Messi étant en fin de contrat 30 juin 2021 avec le Barça. Reste à savoir si Luis Diaz posera finalement ses valises au Camp Nou en 2025.