«Le Real Madrid a appelé…», un entraîneur français contacté !

Axel Cornic

Après un titre de Champion de France avec le LOSC, Rudi Garcia s’est exporté à l’étranger avec notamment une aventure en Serie A avec l’AS Roma. Mais il aurait pu aller beaucoup plus loin, puisque le technicien français qui a ensuite entrainé l’Olympique de Marseille ou encore l’Olympique Lyonnais, a avoué avoir été approché par le Real Madrid.

S’il n’a pas laissé un grand souvenir à Marseille ou encore à Lyon, Rudi Garcia est l’un des rares entraineurs français à avoir connu un certain succès à l’étranger. Son passage à l’AS Roma reste en effet encore dans les mémoires en Serie A et même son passage très mitigé au Napoli ne l’a pas effacé.

Pogba à l’OM ? Sa réaction à la condamnation de son frère pourrait tout changer ! 🤔

➡️ https://t.co/DUrbM3BRxr pic.twitter.com/X5qcjgECAl — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 21, 2024

« Après la première saison à l’AS Rome, j’ai des clubs importants, très importants »

Dans un long entretien avec le média Carré, il a été interrogé sur les options prestigieuses qui se sont présentées à lui au cours de sa carrière. « J’ai dit non à pas mal de grands clubs ? C’était surtout à des moments où je ne pouvais pas quitter l’AS Rome. Après la première saison à l’AS Rome, oui j’ai des clubs importants, très importants. Mais je n’ai pas regrets » a expliqué Rudi Garcia, dans une vidéo publiée ce samedi sur la chaîne du média.

« Mais quand tu es bien quelque part, il vaut mieux y rester »

« C’est Sabatini (le directeur sportif romain à l’époque) qui dit ça, que le Real Madrid a appelé » a avoué Garcia, qui serait donc passé tout près du Real Madrid. « Il faut remettre les choses dans le contexte, on a fait une saison incroyable, je viens de prolonger à l’AS Rome, j’ai plutôt décidé de rester d’être fidèle. (…) Le train du Real Madrid ne passe pas 50 fois ? Oui je sais. Je suis d’accord. Mais quand tu es bien quelque part, il vaut mieux y rester. C’est ce qui s’est passé à Rome ».