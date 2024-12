Après le transfert de Mbappé, le PSG part au clash avec le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, les relations entre le PSG et le Real Madrid ont été assez tendues, notamment à cause du transfert de Kylian Mbappé. Finalement, l'attaquant a rejoint le club espagnol l'été dernier, et cette histoire reste encore en travers de la gorge de Nasser Al-Khelaïfi visiblement. Alors que le projet du retour de la Super League a été révélé, le président du PSG a donné taclé le Real Madrid.

Il y a quelques années, le projet de Super League était présenté, et le président du Real Madrid Florentino Pérez y a joué un grand rôle. Les dernières informations rapportent que ce projet pourrait finalement voir le jour sous le nom de Unity League, mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à tacler son homologue espagnol et la compétition.

Un projet démonté par Al-Khelaïfi

La Super League ne convainc pas du tout Nasser Al-Khelaïfi qui l'a fait savoir. « C’est la troisième période de Noël où des consultants non représentatifs et des clubs séparatistes tentent de diviser le football européen et mondial, toujours avec le même schéma, légèrement adapté et relooké, mais guidé par les mêmes motivations, à savoir leur propre bénéfice » aurait écrit le président du PSG dans un mémo d'après les informations de Sky Sports.

Le Real Madrid se fait tacler

Nasser Al-Khelaïfi va même plus loin en s'attaquant à A22, le promoteur principal de ce projet : « C'est une société de conseil travaillant au service du Real Madrid. » Et de poursuivre : « Ils dénoncent un calendrier surchargé, mais ne proposent rien pour le changer. Tout en critiquant le format actuel, ils présentent un projet quasiment identique, mais avec moins d’équipes. Nous devons être malins et veiller à ce que nos 731 membres connaissent notre position et les faits. (Leur nouvelle version) n’a rien de nouveau, elle est juste la dernière d’une longue série de tentatives de l’A22 pour attirer l’attention sur son souhait, qui est de saper le partenariat constructif et progressiste que l’ECA entretient avec l’UEFA. »