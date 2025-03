F1 : Pierre Gasly, la grande «surprise» !

Pierrick Levallet

À l’aube de la saison 2025 de F1, toute l’attention se porte sur le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Alpine, de son côté, poursuit son travail pour obtenir la voiture la plus performante possible pour Pierre Gasly et Jack Doohan. Ralf Schumacher estime d’ailleurs que l’écurie française pourrait être l’une des surprises de l’année.

Le week-end du 16 mars sonnera le départ de la saison 2025 de F1. Naturellement, toute l’attention se porte sur Lewis Hamilton, qui prendra part à sa première course chez Ferrari en Australie. Mais il faudra également garder un œil sur Alpine. L’écurie française a vécu une année 2024 plutôt compliquée. Mais l’équipe semble avoir réglé les problèmes de sa monoplace, ce qui signifie que Pierre Gasly pourrait avoir une chance de se battre pour une place dans le top 10. Ralf Schumacher estime d’ailleurs que le Français pourrait être l’une des sensations de 2025 avec Alpine.

Enfin «une voiture compétitive» chez Alpine ?

« Alpine était assez forte. Cette équipe pourrait être une surprise avec Pierre Gasly, même si ce n’est pas sur toutes les courses. Mais quand les règles restent stables aussi longtemps, alors bien sûr tout le monde arrive un jour à avoir une voiture compétitive » a ainsi confié le frère du légendaire Michael Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous sommes dans une bien meilleure position pour aborder 2025»

Pierre Gasly, lui, a confirmé il y a quelques jours ses bonnes sensations dans la voiture d’Alpine. « Il y a de bonnes choses, et il y a toujours des choses à travailler. Mais déjà, j'ai un plus grand sourire que l'année dernière donc c'est qu'il y a de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on travaille. Nous en finissons avec trois journées prolifiques à Bahreïn. C'était agréable de retrouver l'équipe et de pouvoir prendre mes marques au volant de l'A525. Nous avons pu tester de nombreux éléments et tirer des enseignements intéressants que nous allons désormais analyser et comprendre. Je pense que nous sommes en mesure d'affirmer sans risque que nous sommes dans une bien meilleure position pour aborder 2025 que nous ne l'étions l'année dernière » a-t-il notamment affirmé.