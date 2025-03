PSG - Canal+ : Le mariage qui va faire des jaloux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la crise des Droits TV bat son plein en Ligue 1, Canal+ se tient à l’écart des discussions et se content de la Ligue des champions qu’elle diffuse en exclusivité. D’ailleurs, à l’occasion du choc entre le PSG et Liverpool mercredi soir, la chaîne cryptée a réalisé un carton d’audience qui risque de faire des jaloux du côté de DAZN.

En plein crise des droits TV avec un diffuseur qui peine à réunir suffisamment d'abonnés pour être rentable, le retour ce Canal+ en Ligue 1 fait rêver bon nombre d'observateurs du football. Cependant, ces derniers jours, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a jeté un froid : « Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier ».

PSG - Liverpool : Record pour Canal+

Il faut dire que le chaîne cryptée a de quoi être très satisfaite de la Ligue des champions dont elle est le diffuseur exclusif en France. Et cela porte ses fruits puisque mercredi soir, le choc entre le PSG et Liverpool a réuni 2,31 millions de téléspectateurs (12,6% de part d'audience) selon Mediamétrie, avec un pic à 2,6 millions. Il s'agit tout simplement d'un record cette saison pour Canal+ dont les chiffres doivent faire des envieux chez DAZN.

Chez DAZN, ça va faire des jaloux

Et pour cause, il y a quelques jours, Daniel Riolo révélait les audiences de DAZN avec la Ligue 1. Des chiffres très éloignés de ceux de Canal+ : « Les chiffres sont vraiment catastrophiques. Sur DAZN, la moyenne de téléspectateurs par match, on est à peine à 120 000. C'est absolument dingue. Cela ne s'est jamais vu chez les diffuseurs. Amazon au plus bas, faisait autour de 340 000 téléspectateurs de moyenne (…) Il faut aussi parler de la visibilité de la Ligue 1 à l'étranger. En trois ans, on est passé à l'étranger de 640 000 téléspectateurs en moyenne, à 300 000 aujourd'hui. Donc la Ligue 1 est en train de se casser la gueule partout en termes de visibilité. En comparaison, pour la Liga, c'est 2 millions de téléspectateurs ».