Droits TV : Canal+, c'est confirmé !

Alors que la situation avec DAZN est loin d'être idéale, l'hypothèse d'un retour de Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, est largement commentée. Cependant, ce dossier semble très compliqué, notamment compte tenu des liens conflictuels avec Vincent Labrune, président de la LFP. D'ailleurs, Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, confirme que ce n'est pas à l'ordre du jour.

Depuis quelques semaines, le football français s'enfonce dans la crise, notamment à cause de la gestion des droits TV. DAZN, qui a acquis la diffusion de 8 des 9 matches de Ligue 1 pour environ 400M€ par an, ne parvient pas à réunir suffisamment d'abonnés et rejette la faut sur la LFP. Le diffuseur du championnat de France avait même mis la pression en refusant de payer une moitié de sa précédente échéance, soit 35M€ placés sous séquestre. Entre temps, DAZN a finalement payé, mais la situation n'est pas réglée pour autant, et un retour de Canal+ est espéré par de nombreux acteurs du football.

Canal+ : La Ligue 1 de retour «à condition que Labrune dégage» !

Saada jette un froid

Diffuseur historique de la Ligue 1, Canal+ n'a effectivement plus aucune rencontre du championnat dans sa grille de programme, puisque le neuvième match de chaque journée est diffusé par beIN SPORTS. Cependant, un retour de la chaîne cryptée semble très hypothétique comme l'a confirmé Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+. « Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier », affirme-t-il dans les colonnes du Figaro. De quoi confirmer que ce dossier est clos.

«Une seule condition : que Vincent Labrune parte»

Il faut dire que la présence de Vincent Labrune à la tête de la LFP pose clairement problème comme le révélait récemment Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube : « Ça libère des fonds, pas des sommes folles, et cela ne crée pas non plus d’espace sur la grille de Canal+. Mais ça pourrait permettre au groupe de revenir dans la course aux droits TV, à une seule condition : que Vincent Labrune parte. Ce qui n’est pas d’actualité pour l’instant. Mais bon, on ne sait jamais… »