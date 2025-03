Canal+ : La Ligue 1 de retour «à condition que Labrune dégage» !  

La rédaction

L’arrêt de la chaîne C8 pourrait-il changer la donne pour les droits TV de la Ligue 1 ? Pierre Ménès en est convaincu. Selon lui, la fermeture de la chaîne permettrait à Canal+ d’économiser des ressources, ouvrant ainsi la voie à un retour du groupe en tant que diffuseur du championnat français. Mais selon l’ancien journaliste de Canal+, une seule condition rendrait ce scénario possible : le départ de Vincent Labrune, actuel président de la LFP.

Le groupe Canal+ a récemment pris la décision de fermer C8, après le non-renouvellement de sa fréquence TNT par l’ARCOM. Un choix qui permettra au groupe dirigé par Vincent Bolloré de réaliser d'importantes économies. La chaîne était un investissement coûteux, et sa disparition pourrait bien impacter le paysage audiovisuel du football français. Pierre Ménès estime alors que ces économies pourraient inciter Canal+ à revoir sa position sur les droits de la Ligue 1, boudés lors des derniers appels d’offres.

La condition posée par Ménès

Si un retour de Canal+ en tant que diffuseur principal semble envisageable sur le plan financier, Pierre Ménès nuance immédiatement. Selon lui, il existe un obstacle majeur à cette hypothèse : Vincent Labrune.

« Ça libère des fonds, pas des sommes folles, et cela ne crée pas non plus d’espace sur la grille de Canal+. Mais ça pourrait permettre au groupe de revenir dans la course aux droits TV, à une seule condition : que Vincent Labrune parte. Ce qui n’est pas d’actualité pour l’instant. Mais bon, on ne sait jamais… », explique-t-il sur TikTok.

« Un coup de billard à plusieurs bandes »

Selon Pierre Ménès, la fermeture de C8 par le groupe de Vincent Bolloré pourrait donc être à l’origine de ce nouvel intérêt hypothétique de Canal+. « L’arrêt de C8 pourrait provoquer peut-être, éventuellement, un coup de billard à plusieurs bandes pour les droits du foot français, avec le retour espéré et attendu par pas mal de monde de Canal+ sur les droits de la Ligue 1 », explique dans un premier temps le journaliste. « Je m’explique. Il est évident que la chaîne C8 coûtait beaucoup d’argent à Canal+. Et aussi, suite à la décision de l’ARCOM de supprimer la chaîne (L’ARCOM n’a en réalité pas renouvelé l’autorisation de C8 sur la TNT, la décision de fermer la chaîne revient au groupe Canal+, ndlr.), Canal+ a décidé de renoncer à la TNT pour ses chaînes et de réduire son investissement dans le financement du cinéma français. »

Reste à voir si Canal+ décidera de revenir sur la Ligue 1 malgré ses différends avec la LFP. Mais une chose est sûre : tant que Vincent Labrune sera en poste, l’hypothèse semble compromise.