Le PSG piégé, il va se faire dépouiller ?

Alexis Brunet

Actuellement, le PSG serait en pleine négociation avec Luis Campos pour une possible prolongation de contrat. Pour le moment, des divergences financières existeraient entre les deux parties, ce qui fait qu’aucun accord n’a été trouvé. En cas de qualification face à Liverpool, le Portugais aurait un argument de poids pour obtenir le salaire demandé.

Les 5 et 11 mars prochain, deux très gros matches attendent le PSG. En effet, le club de la capitale doit disputer les huitièmes de finale de Ligue des champions et, à cette occasion, il a hérité de Liverpool, l’une des équipes les plus en forme du moment.

Une qualification face à Liverpool serait un grand coup

Le match aller aura lieu au Parc des princes le 5 mars, alors que le retour le 11 mars se tiendra à Anfield. Si le PSG vient à obtenir sa qualification en Angleterre, cela serait un vrai message envoyé à toute l’Europe. Le club de la capitale deviendrait l’un des favoris à la victoire finale et cela crédibiliserait encore un peu plus le travail de Luis Enrique, mais pas seulement.

Luis Campos pourrait profiter d’une qualification face à Liverpool

En plus de Luis Enrique, Luis Campos pourrait également être le grand gagnant d’une qualification du PSG face à Liverpool. En effet, le conseiller football est actuellement en négociations avec le club de la capitale pour une prolongation de contrat et des divergences existeraient sur son salaire. D’après L’Équipe, si le champion de France vient à battre l’équipe d’Arne Slot, en interne on imagine que le Portugais se servira de cela pour maintenir ses demandes financières. Le PSG, qui veut à tout prix se qualifier, va donc sans doute se retrouver piégé…