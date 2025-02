Canal+ : La Ligue 1 de retour grâce à Cyril Hanouna ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si la Ligue 1 est aujourd'hui diffusée principalement sur DAZN, ils sont nombreux à réclamer le retour du football français sur Canal+. La chaine cryptée va-t-elle récupérer les droits ? Alors que Vincent Labrune a laissé la porte ouverte à ce sujet, voilà que Cyril Hanouna pourrait jouer un rôle malgré lui. Explications.

La sentence a fini par tomber après les avertissements et amendes répétés à l'encontre de Cyril Hanouna. En effet, l'ARCOM a décidé de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8 qui va donc tirer le rideau. C'est ainsi la fin pour la chaine du groupe Canal+ à cause donc notamment du présentateur. Et si Hanouna faisait finalement revenir la Ligue 1 sur Canal+ ?

« Conséquence indirecte de l’arrêt de C8... »

Sur X, c'est Pierre Ménès qui a émis ce scénario qui pourrait voir le retour de la Ligue 1 sur Canal+ suite à la sanction proclamée à cause de Cyril Hanouna. Le journaliste sportif a ainsi posté : « Conséquence indirecte de l’arrêt de C8, Canal récupère bcp de liquidités sans compter la réduction du financement du cinéma français (ça l’arcom aurait du y penser avant). De quoi participer à nouveau aux droits du foot français ? ».

Canal+ pas intéressé ?

Mais Canal+ est-il pour autant intéressé à l'idée de racheter la Ligue 1 ? Pas sûr à en croire Daniel Riolo : « Il n'y a rien d'autre pour l'instant puisque Canal+ ne met pas le nez à la fenêtre en disant que ça les intéresse ».