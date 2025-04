Riolo écarté, l’annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la sortie de Bernard Caïazzo sur son interview coupée dans le dernier numéro de Complément d’enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi, a fait réagir, Daniel Riolo a défendu ses confrères de France 2 révélant que lui aussi avait accordé une interview coupée à 100% par la rédaction de Complément d’enquête.

La récente sortie de Bernard Caïazzo a fait parler. En effet, l'ancien président de l'ASSE a révélé que son témoignage dans le Complément d'enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi avait été tout bonnement coupé. Cependant, Daniel Riolo explique cela n'a rien d'un scandale ou d'un choix éditorial à charge contre le président du PSG. Pour preuve, le journaliste de RMC révèle que lui aussi a été écarté au montage alors qu'il n'est pas vraiment réputé pour être proche du dirigeant qatari.

Riolo coupé de Complément d'enquête

« Il y a des choix éditoriaux, moi face à Véronique Rabiot, samedi trois jours avant la diffusion, ton collègue est venu faire une itw de moi, entière, 20 minutes, qui devait passer dans la rubrique des fauteuils rouges. J’ai été coupé à 100%, je vais chialer ? Pourtant ce que je disais était franchement assez lourd. (…) C’est leur choix éditorial, quand t’acceptes de parler à un journaliste dans une enquête, tu acceptes de te faire couper, c’est la base », lâche-t-il sur le plateau de l’After Foot, avant de poursuivre.

«C’est leur émission, ils font leur truc»

« C’est leur émission, ils font leur truc. En plus Bernard Caiazzo, je l’ai dit dans des livres et il le sait, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup on s’est beaucoup vu à une époque, là je lui dit et je lui dirai s’il est en face de moi, t’as pas à venir chouiner comme ça Bernard ! Ils ont fait des choix éditoriaux et tout le monde sait en plus que t’es un grand pote de Nasser avec qui t’as mangé et compagnie, donc ton témoignage... », ajoute Daniel Riolo.