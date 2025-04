Didier Deschamps - PSG : L’appel improbable !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien conseiller sportif du PSG, Michel Moulin est peu emballé par le jeu proposé par Didier Deschamps en équipe de France. Au micro de Sud Radio, il lui a conseillé de prendre exemple sur Luis Enrique, déjà sacré champion de France avec le PSG et en position idéale pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa (3-1) a été salué par Michel Moulin. Sur le plateau de Sud Radio, l’ancien conseiller sportif du PSG a félicité Luis Enrique pour son travail dans la capitale française. Le beau jeu déployé par le club parisien lui a permis de réaliser un carton d’audience sur Canal + mercredi dernier (2,73 millions de téléspectateurs avec un pic à 3,1 millions).

Luis Enrique fait un carton !

« L’audience sur Canal + est trois fois plus élevée qu’un match de rugby. Donc quand on dit que le rugby est plus regardé que le football… Là on démontre que quand il y a du vrai football, de la vraie technique, ça marche » a déclaré Michel Moulin au micro de Sud Radio, avant d’envoyer un énorme tacle à Didier Deschamps.

Deschamps se fait interpeller

Selon lui, le sélectionneur de l’équipe de France devrait justement s’inspirer du travail de Luis Enrique au PSG à un an d'une Coupe du monde aux Etats-Unis. « Didier Deschamps devrait appeler d’urgence Luis Enrique pour lui demander comment il fait de l’audience TV. Et l’autre devrait lui dire : « Nous, on joue au football, on ne pousse pas le ballon comme des déménageurs »Pourquoi on ne regarde pas l’équipe de France ? Parce qu’elle ne fait pas rêver, il n’y a pas de technique, que des grands costauds qui courent après le ballon. L’équipe de France, on s’en fout complément » a-t-il déclaré.