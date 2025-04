Deschamps : Sa relation spéciale avec un joueur

La rédaction

Après sa longue suspension, Paul Pogba espère retrouver les terrains et rêve d’un retour en équipe de France. Malgré l’épreuve traversée, sa relation forte avec Didier Deschamps reste intacte. Le sélectionneur des Bleus garde confiance en lui, tandis que le milieu tricolore confie que les Bleus lui manquent énormément. Le lien entre les deux hommes semble indéfectible.

Paul Pogba a terminé sa longue suspension d’un an et demi et se dit prêt à rejouer au plus haut niveau. Malgré de longs mois loin des terrains, La Pioche conserve une relation forte avec son sélectionneur en équipe de France, Didier Deschamps.

Deschamps à propos de Pogba

Didier Deschamps s’est exprimé dans Téléfoot sur le lien qu’il entretient avec le milieu tricolore :

«Paul, on a une relation humaine importante avec tout ce que l'on a vécu. Qu’il ait le potentiel mental pour revenir à son meilleur niveau, oui. C’est sa carrière, c’est à lui de prendre sa décision.»

«L’équipe de France me manque»

Interrogé sur un éventuel retour en sélection, Paul Pogba n’a pas caché son envie de porter à nouveau le maillot bleu :

«Bien sûr que l’équipe de France me manque. La sélection, c’est un objectif pour tout joueur de football, c’est le plus haut niveau. Le goût de la victoire, c’est le plus beau goût que tu puisses avoir en tant que sportif.»