Deschamps : L'accord qui fait le bonheur de l'OM !

Le 23 mars dernier, Adrien Rabiot n'avait pas joué lors match retour de Ligue des Nations face à la Croatie. Diminué physiquement, l'international français s'était alors mis d'accord avec Didier Deschamps pour ne prendre aucun risque, évitant ainsi une blessure. Un pacte qu'on a certainement apprécié à l'OM.

Qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Nations, l'équipe de France avait réussi à renverser la Croatie. Se qualifiant aux tirs au but, les Bleus avaient validé leur ticket sans Adrien Rabiot. Titulaire à l'aller, le joueur de l'OM était absent au retour. Et pour cause... Rabiot était touché physiquement et n'a ainsi voulu prendre aucun risque.

« J'ai préféré rester sur le côté, en ayant discuté avec Deschamps »

En conférence de presse ce vendredi, Adrien Rabiot a fait un point sur son état de santé. Revenant sur son absence face à la Croatie, le joueur de l'OM a révélé une discussion au préalable avec Didier Deschamps : « Je vais très bien, je n'ai pas voulu risquer quoique ce soit pendant que j'étais en équipe de France. J'ai préféré rester sur le côté, en ayant discuté avec Deschamps ».

« Je suis bien revenu »

« Il a compris. Je suis bien revenu, je suis motivé pour cette fin de saison. J'ai envie d'aller chercher la Ligue des champions. Je me sens bien physiquement », a poursuivi Adrien Rabiot, qui a donc pu revenir à l'OM sans être blessé.