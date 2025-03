Arabie Saoudite - 200M€ : Le coup de pression lâché au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG négocie avec Luis Campos pour une prolongation de contrat. Toutefois, les discussions semblent s’enliser et un accord tarde à être trouvé. Dernièrement, la rumeur d’une offre de 200M€ de l’Arabie saoudite au conseiller football parisien a fuité, mais cela serait une manière pour le conseiller football de mettre la pression sur Paris pour obtenir ce qu’il veut.

Tous les voyants sont au vert pour le PSG cette saison. Le club de la capitale est premier de Ligue 1, toujours qualifié en Coupe de France et en Ligue des champions, tout en déployant un jeu spectaculaire et efficace. De plus, les dirigeants parisiens ont anticipé l’avenir en signant plusieurs prolongations de contrat. Ainsi, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont désormais liés à Paris jusqu’en 2029, alors que Luis Enrique a lui prolongé jusqu’en 2027.

Toujours pas d’accord avec Campos

Le PSG a donc sécurisé l’avenir de plusieurs figures importantes et Luis Campos pourrait être la prochaine. En effet, des discussions ont lieu depuis plusieurs semaines pour prolonger le contrat du Portugais qui arrive à échéance en juin prochain. Toutefois, d’après les informations de L’Équipe, les négociations se seraient enlisées dernièrement, ce qui ne serait pas du goût du conseiller football et qui l’aurait agacé.

Une offre de 200M€ de l’Arabie saoudite pour Campos ?

Le PSG et Luis Campos sont donc en négociations et c’est justement en ce moment que plusieurs rumeurs sortent dans la presse. Dernièrement, c’est l’intérêt de l’Arabie saoudite pour le Portugais qui a fait les gros titres. Le pays du Golfe voudrait recruter le dirigeant parisien dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde 2034 et lui aurait même proposé un contrat à 200M€. Cette information a été démentie dernièrement, mais d’après les informations de L’Équipe, cela a été perçu en interne comme un procédé de Campos pour mettre la pression sur le PSG et ainsi obtenir la prolongation qu’il désirerait. Affaire à suivre…